Это остановило бы любую страну, – Залужный о безумных потерях России

Российские оккупационные войска несут бешеные потери. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что это остановило бы любую страну, но в России человеческая жизнь ничего не стоит.

Залужный в проекте Дмитрия Комарова подчеркнул, что россияне пришли сознательно. Они терпят сейчас там безумные потери. В частности, на Донецком оперативном направлении и в районе Бахмута.

Кстати говоря Залужный признался, что постоянно читает и следит за одним российским военачальником

Цель россиян – убивать украинцев

Главнокомандующий добавил, что российские захватчики продолжают идти на войну, чтобы убивать украинцев. Это их цель. При этом происходит это в 21 веке.

оккупанты действуют как орда. Их не останавливают даже огромные потери среди своих.

Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации гораздо больше. И она не останавливает,

– удивляется Залужный.

Таким образом можно сделать вывод, что самое дешевое в этой стране – человеческая жизнь. В Украине же наоборот – это самое дорогое.

Нам предстоит долгий путь

Главнокомандующий признал, что Украина лишилась многих профессиональных военных. Потеряли очень много людей, кадровых командиров.

Залужный считает, что Украину ждет сложный и долгий путь к победе. Украинских людей он называет "феноменом" – на них держится государство