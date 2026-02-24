Это моя позиция, – Зеленский ответил, будет ли увольнять Залужного после критики

Владимир Зеленский заявил, что не хочет втягиваться в политические споры во время войны. Также он ответил, думал ли об увольнении Валерия Залужного после критики с его стороны.

Об этом президент Украины сообщил в интервью Tagesschau.

Как отреагировал Зеленский на слова Залужного?

Журналист на фоне заявлений посла Украины в Великобритании Залужного спросил Зеленского о начале "предвыборной кампании". Президент посоветовал спросить об этом самого посла.

Зеленский подтвердил, что знает о критике в свой адрес, но считает, что сейчас не время для политики, поскольку в Украине идет война.

Видите, я умный человек. Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Другие решили иначе,

– сказал президент.

На вопрос издания, продолжит ли Залужный занимать должность посла, Зеленский спросил в ответ: "Сложилось впечатление, что я хочу его уволить?".

Президент Зеленский резюмировал, что не хочет углубляться в эту историю и "играть в политику". Он подчеркнул, что уважает украинскую армию и ее борьбу против России уже несколько лет.

