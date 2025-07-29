Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал героем нового выпуска Vogue Ukraine Leaders 2025. Он также принял участие в специальной фотосессии для журнала.

Посол Украины в Британии в авторской колонке перечислил 10 вещей, которым история научила украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Чему история научила украинцев?

Первым уроком для украинцев, по мнению Залужного, является 24 февраля 2022 года. Наш народ тогда не позволил себя обмануть и уничтожить. Именно благодаря этому он до сих пор существует и борется.

На Бога надейся, а сам не зевай: общество, стремящееся к безопасности, должно быть готово за нее платить,

– напомнил экс-глава.

Также история показала, что величие и сила врага не всегда такие, какими их изображают пропагандисты.

Дух, что тело рвет к бою, – вот единственное мерило силы, даже в условиях высокотехнологичной войны,

– подчеркнул Залужный.

Главком считает, что все соседние страны, которые помогают Украине, прежде всего помогают сами себе. Если они стоят в стороне, то становятся соучастниками агрессии против нашей страны.

С соседями нужно дружить. А от тех, кто дружить не хочет – уметь защищаться,

– заявил генерал.

Валерий Залужный напомнил о коварство врага. Если он не сумел украинцев покорить на поле боя, он будет пытаться сломать их в тылу. Тоже самое он будет делать с соседями, которые помогают Украине.

Бывший главнокомандующий уверяет, что война происходит по законам. Одним из них – тысяча лет, другие возникают прямо сейчас. Именно эти законы влияют на ход войны. "Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не защищает от поражения", – объяснил генерал.

Залужный заметил, что победа Украины на всегда выгодна ее союзникам.

У тех, кто не бьется ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяют. Что это за оружие, говорить не буду,

– резюмировал дипломат.

Экс-глава подчеркнул, что самый дорогой ресурс войны – это люди. Его невозможно быстро восстановить. Кроме того, его можно потерять ментально и сделать непригодным.

Залужный отмечает: когда противостоишь сильному врагу один на один, важно понимать, какую победу реально достичь уже сейчас, а какую – стоит оставить на будущее. Всему свое время, и не каждое решение нужно принимать немедленно.

Посол Украины отметил, что порой союзникам трудно понять украинцев. Для этого нужно время. Наша задача – сделать то, что очевидно для нас, очевидным для других.

Каждый день в войне – это или новый урок, или смерть. Лучше усваивать эти уроки без войны. Иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить,

– подытожил Залужный.