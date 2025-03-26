Просили не рассказывать о "Шахедах": Залужный рассказал, как ему звонили из Румынии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что ему звонили из Румынии и просили не сообщать о последствиях падения российских "Шахедов" на территории страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Залужного во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове.

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Как в Румынии реагируют на российские дроны

Валерий Залужный объяснил, что некоторые члены НАТО понимают, что "нет никакой 5 статьи и никогда не будет". Именно эта статья предусматривает, что нападение на одного из членов Альянса будет считаться нападением на все НАТО.

По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, речь идет в частности о странах Балтии, Польше, куда залетают то украинские, то российские ракеты, а также Румынии.

Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонят мне, говорят "Молчи". Ну, упало два "Шахеды" в порт к вам, чего вы молчите, а они: "Молчи, я тебя прошу". Понимаете?

– рассказал Залужный.

Посол добавил, что иногда румынская сторона даже жаловалась, что украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) меняли траекторию дронов, и те попадали на их территорию.

В то же время Валерий Залужный заявил, что не считает вступление Украины в НАТО действенной гарантией безопасности, ведь это, по его словам, "ничего не даст", кроме политической защиты.

Напомним, 1 марта 2025 Румыния официально подтвердила, что обломки, найдены возле украинского Рени, принадлежат российскому беспилотнику. Очередной дрон упал в ненаселенной местности недалеко от границы с Молдовой, а его боевую часть пришлось обезвреживать на месте.