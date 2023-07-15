Необходимо менять больше офисов: как Залужный избавляется от советского наследия в ВСУ

За 7 месяцев до полномасштабного вторжения Валерий Залужный рассматривал возможность перехода в гражданскую жизнь. Но когда президент Владимир Зеленский позвонил по телефону и предложил Залужному занять высшую должность в ВСУ, Залужный быстро отверг мысль об отставке.

В первую очередь главнокомандующий ВСУ отремонтировал свой новый кабинет. Залужный всегда боялся туда приходить к предыдущим командирам.

Смотрите также Залужный рассказал, какой видит победу Украины и когда она будет

Залужный сделал ремонт в своем кабинете

Каждый раз это напоминало ему о том, что он больше всего ненавидел в наследии советской армии: "Любой командир, занявший свой пост, фактически был феодалом над своими подчиненными", – говорил он. Это он хотел изменить в украинской армии.

"Эти стены были проникнуты этим", – сказал Залужный. "Когда ты входил сюда, то сразу понимал, что это была ошибка – родиться, это была ошибка – приехать сюда".

В здании Главного управления Генштаба, построенном в XIX веке, кабинет Залужного теперь стоит отдельно – простой и современный, с большой книжной полкой, где Залужный хранит свою коллекцию, в том числе книгу главы КНР Си Цзиньпина "Управление Китаем".

Изменения были сделаны не ради эстетики, а для того, чтобы место и находящийся в нем человек стали доступнее.

По словам Залужного, вместо того, чтобы править железным кулаком, он часто спрашивает мнения – и не только у своего генеральского окружения. Даже сейчас находящиеся на передовой военнослужащие часто могут обратиться непосредственно к Залужному через социальные сети.

Попытка Залужного сменить культуру украинской армии заметна и на поле боя. Многолетняя подготовка и углубление связей с силами НАТО сделали украинские войска более ловкими, чем российские, в этой войне.

Командиры низшего звена на местах часто вправе принимать решения быстро, а не прогонять каждый звонок инстанциями, что было свойственно советскому мышлению.

Это уже не советская армия

"Предположение о том, что это будет война между великой советской армией и маленькой советской армией, во многих странах было ошибочным", – сказал министр обороны Алексей Резников. "Поэтому нам говорили, что Киев упадет через три дня, а Украина – через три недели. Но это уже не советская армия".

После того, как Резников узнал о начале полномасштабного наступления России, он пришел в кабинет Залужного и увидел, что генерал стоит над большими картами и отвечает на многочисленные телефонные звонки.

По словам Резникова, Залужный получал информацию с поля боя и отвечал на нее отрывочными приказами. Но при этом Залужный каждый раз добавлял небольшое ласковое слово, называя своего подчиненного "красавцем" или говоря ему "молодец".

"Это человечность", – сказал Резников. "Он одет в генеральскую форму, и его человечность – то, что делает его особенным".

Новое поколение принесет еще больше перемен

По словам Залужного, военные по-прежнему требуют строгого порядка и дисциплины. Он может быть строгим и требовательным, но "я не издеваюсь над людьми, не угнетаю их, не унижаю".

Отказ от советского наследия в украинской армии еще не завершен. По словам Залужного, необходимо менять больше офисов.

И еще большее изменение принесет новое поколение – солдаты, о которых Залужный с гордостью говорит, что они знают английский язык и хорошо начитаны. "Жаль, что мы их теряем", – сказал он.

Герасимов – умный враг

После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом он теперь сталкивается с внешним, восхваляющим то самое наследие, которое Залужный хотел искоренить.

Но он по-прежнему уважительно относится к доктрине своего противника. Он охотно читает все, что когда-либо писал генерал Валерий Герасимов, командующий оккупационными войсками, называя это "весьма интересным" и сетуя на то, что в последнее время он ничего не публикует.

"Он враг – враг очень умен", – сказал Залужный. "Умный и потому хитрый. Он по-прежнему силен. Поэтому надо уважать его как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить".