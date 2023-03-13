Они пошли в атаку и отбросили противника практически в 20 километрах от города. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кстати говоря Залужный рассказал о наиболее болезненном моменте полномасштабной войны

Командир 59 ОМПБр Вадим Сухаревский напомнил, что от военных требовали активной артиллерийской и позиционной работы, уничтожения техники, личного состава, предотвращения логистики врага, отрезание противника на Правом берегу от мостов через реку Днепр.

"Золотой фонд"

Во время наступления в августе бойцы 59 ОМПБр извлекали на себя резервы двух дивизий противника. Бывало, что один танк вел успешный бой с девятью враждебными Т-72, Т-80 и Т-90. Командующий отмечает, что эти защитники – "золотой фонд".

Ребята, почувствовавшие эйфорию, вкус победы во время успешных прорывов или штурмовых действий - "золотой фонд", который нужно будет сохранить и приумножить,

– сказал Сухаревский.

Самый болезненный момент войны для Залужного

Главнокомандующий ранее рассказал, был щемящий момент от начала вторжения, изрядно его тронувший. Залужный вспомнил, как плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь.

Он до последнего верил, что этому военному удалось выжить. Однако, к сожалению, сообщили, что этот юноша погиб.