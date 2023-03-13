Вони пішли в атаку і відкинули противника практично на 20 кілометрів від міста. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До речі Залужний розповів про найбільш болючий момент повномасштабної війни

Командир 59 ОМПБр Вадим Сухаревський пригадав, що від військових вимагали активної артилерійської та позиційної роботи, знищення техніки, особового складу, унеможливлення логістики ворога, відрізання противника на Правому березі від мостів через річку Дніпро.

"Золотий фонд"

Під час наступу у серпні бійці 59 ОМПБр витягували на себе резерви двох дивізій противника. Бувало, що один танк вів успішний бій із дев’ятьма ворожими Т-72, Т-80 і Т-90. Командувач наголошує, що ці захисники – "золотий фонд".

Хлопці, які відчули ейфорію, смак перемоги під час успішних проривів чи штурмових дій - є “золотим фондом”, який потрібно буде зберегти та примножити,

– сказав Сухаревський.

Найболючіший момент війни для Залужного

Головнокомандувач раніше розповів, був щемливий момент від початку вторгнення, який неабияк його зворушив. Залужний пригадав, як плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав в Маріуполь.

Він до останнього вірив, що цьому військовому вдалося вижити. Однак, на жаль, повідомили, що цей хлопець загинув.