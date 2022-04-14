Залужный рассказал щемящую историю о воине и его дочери, которая пошла служить вслед за отцом

В отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского есть боец "Стрела", который воюет еще с 2014 года. Через 5 лет служить пошла и его дочь Наталья.

Историю этой героической семьи рассказал 14 апреля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Также он добавил, что Наталья вышла замуж накануне полномасштабного вторжения России.

Заметьте Залужный рассказал историю военного, участвовавшего в защите Мощуна

Как все начиналось

"Стрела" стал бойцом 58-й отдельной мотопехотной бригады еще после начала войны в Донбассе. До этого он работал мастером изготовления обуви.

Уже во время войны мужчина окончил техникум легкой промышленности. Поэтому планировал вернуться к гражданской жизни, но 24 февраля понял – пока не время.

Его дочь говорит, что ее мать на самом деле героическая женщина. Ведь все годы войны она фактически сама, однако не перестает переживать за мужа.



"Стрела" и его дочь Наталья / Фото с фейсбука Главнокомандующего ЗСУ

Нашла мужа в армии

Наталья начала служить в 2019 году, но была в оборонной сфере и до этого. Она получила образование технолога и была работницей завода.

Девушка рассказывает: следила "чтобы БТРы были правильно окрашены". Однако впоследствии все же подписала контракт и присоединилась к рядам ВСУ.

Вместе с Натальей служит ее муж. Они планировали пожениться в апреле, однако жизнь внесла свои коррективы.

Словно предчувствуя события, внезапно изменили планы. И перенесли роспись на 22 февраля в сервисе "Брак за сутки",

– рассказал Валерий Залужный.

Теперь эта пара вместе защищает нашу свободу. Однако все же планируют организовать большую и красивую свадьбу уже после победы в войне.

Недавно – В кабинете Садового поженились военный и волонтерка: смотрите видео