Залужный и Резников с ПТРК на передовой: точный шарж украинцев

Украинцы создали забавный шарж с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым. Оба "охотятся" на российскую технику.

Шутливую картинку опубликовали на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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Там шутливо изобразили Валерия Залужного и Алексея Резникова, которые держат в руках противотанковые ракетные комплексы и ждут российскую бронетехнику.

Забавный шарж с Залужным и Резниковым / Фото Стратком ВСУ

Напомним, с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия 24 февраля, ВСУ уже ликвидировали 17 200 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожили уже 597 танков.

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