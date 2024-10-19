Истерические конвульсии врагов лишь подтверждают, что мы на правильном пути, - Залужный

Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а ныне Посол в Великобритании, выразил свою благодарность после недавнего визита в Chatham House.

Залужный поблагодарил Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и отметил, что “до сих пор находится под впечатлением”.

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Реакция врага показательна

Он поблагодарил за бешеную поддержку тысяч людей в интернете и в социальных сетях, которые всем сердцем переживают за Украину и ищут ей не только мира но и Победы. В то же время он считает, что реакция врага тоже показательна.

"Я доволен и реакцией врагов. Их истерические конвульсии лишь подтверждают что мы на правильном пути. Они нас боятся", – резюмировал он.

Он также отметил, что именно Chatham House должен предотвратить войны, а потому считает, что его выступление имеет огромное символическое значение.

Значит мир задумался о войне. Значит война уже не только проблема Украины. Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки замолчат,

– добавил Валерий Залужный.

Справочно. Валерий Залужный выступил в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Великобритании в четверг, 17 октября, где рассказал о текущей ситуации на поле боя, геополитической ситуации в мире и условиях завершения войны.