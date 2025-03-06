Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что Залужный думает о нынешней политике США

В своей речи в Chatham House Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка

Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США,

– сказал он.

Он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

К слову, Politico пишет, что переход США на сторону России пошатывает ядро НАТО и побуждает членов задуматься о риске обмена разведданными с Вашингтоном. Вопрос надежности Соединенных Штатов встал после сообщений о приостановлении военной помощи Украине.

Трамп и его заместители все чаще повторяют тезисы России о войне и выражают надежду на расширение отношений США с Москвой. Союзники опасаются, что США могут начать делиться информацией с Кремлем. Это вызывает риски по защите иностранных агентов, чьи личности могут быть непреднамеренно раскрыты.