Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що Залужний думає про нинішню політику США

У своїй промові в Chatham House Валерій Залужний звинуватив США у руйнуванні світового порядку

Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США,

– сказав він.

Він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою.

До слова, Politico пише, що перехід США на бік Росії похитує ядро НАТО і спонукає членів задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном. Питання надійності Сполучених Штатів постало після повідомлень про призупинення військової допомоги Україні.

Трамп і його заступники все частіше повторюють тези Росії щодо війни й висловлюють надію на розширення відносин США з Москвою. Союзники побоюються, що США можуть почати ділитися інформацією з Кремлем. Це викликає ризики щодо захисту іноземних агентів, чиї особи можуть бути ненавмисно розкриті.