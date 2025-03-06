Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
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Що Залужний думає про нинішню політику США
У своїй промові в Chatham House Валерій Залужний звинуватив США у руйнуванні світового порядку
Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США,
– сказав він.
Він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою.
До слова, Politico пише, що перехід США на бік Росії похитує ядро НАТО і спонукає членів задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном. Питання надійності Сполучених Штатів постало після повідомлень про призупинення військової допомоги Україні.
Трамп і його заступники все частіше повторюють тези Росії щодо війни й висловлюють надію на розширення відносин США з Москвою. Союзники побоюються, що США можуть почати ділитися інформацією з Кремлем. Це викликає ризики щодо захисту іноземних агентів, чиї особи можуть бути ненавмисно розкриті.