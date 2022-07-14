Украинская сторона не допустит попадания западного вооружения в руки террористов, – Залужный

Украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения, предоставленную другими странами для нашей защиты. Так что наши бойцы не допустят, чтобы западное оружие попало в руки террористов.

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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В ходе разговора Залужный традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Он отметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций.

Активные боевые действия ведутся по направлениям:

Изюм – Славянск,

Святогорск – Славянск,

Лисичанск – Соледар,

Лисичанск – Северск,

Попасная – Соледар.

Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории,

– подчеркнул Залужный.

Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS.

"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

В Украине может появиться комиссия по контролю использования западного оружия

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине могут создать комиссию по контролю использования оружия, которую наше государство получает от западных партнеров. Контроль оборонной помощи союзников может осуществлять парламент.

По словам главы ОП, комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем за использованием оружия, полученного от партнеров.

Глава Офиса Президента заявил, что цель украинских властей – максимальная прозрачность, "насколько это возможно в условиях военного положения". Он заверил, что все полученное западное оружие стоит на учете и отправляется на фронт.

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