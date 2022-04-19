Замаскировались ветвями и думали спастись: ВСУ показали яркое видео, как уничтожают оккупантов

Украинские герои продолжают уничтожение российских оккупантов. Враги пытаются скрываться от ВСУ, но эти попытки терпят неудачи.

Каждый день ВСУ наносят россиянам новые потери. Оккупанты предпринимают попытки избежать встречи с нашими защитниками, но украинские воины находят врага везде.

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Ликвидация врага

Бойцы 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского показали видео эффектного удара по позиции россиян. Оккупанты пытались скрыть свою технику между деревьями, но их попытки были тщетными: наши защитники их нашли и уничтожили.

Видео ликвидации позиции оккупантов:

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