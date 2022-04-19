Замаскировались ветвями и думали спастись: ВСУ показали яркое видео, как уничтожают оккупантов
19 апреля 2022 , 03:26
Украинские герои продолжают уничтожение российских оккупантов. Враги пытаются скрываться от ВСУ, но эти попытки терпят неудачи.
Каждый день ВСУ наносят россиянам новые потери. Оккупанты предпринимают попытки избежать встречи с нашими защитниками, но украинские воины находят врага везде.
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Ликвидация врага
Бойцы 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского показали видео эффектного удара по позиции россиян. Оккупанты пытались скрыть свою технику между деревьями, но их попытки были тщетными: наши защитники их нашли и уничтожили.
Видео ликвидации позиции оккупантов:
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