Кожного дня ЗСУ завдають росіянам нових втрат. Окупанти роблять спроби уникнути зустрічі із нашими захисниками, але українські воїни знаходять ворога усюди.
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Ліквідація ворога
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького показали відео ефектного удару по позиції росіян. Окупанти намагалися сховати свою техніку поміж дерев, але їхні намагання були марними: наші захисники їх знайшли та знищили.
Відео ліквідації позиції окупантів:
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