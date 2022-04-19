Кожного дня ЗСУ завдають росіянам нових втрат. Окупанти роблять спроби уникнути зустрічі із нашими захисниками, але українські воїни знаходять ворога усюди.

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Ліквідація ворога

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького показали відео ефектного удару по позиції росіян. Окупанти намагалися сховати свою техніку поміж дерев, але їхні намагання були марними: наші захисники їх знайшли та знищили.

Відео ліквідації позиції окупантів:

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