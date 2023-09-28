Инцидент произошел недавно в центре города Дунаевцы. Там любитель российских песен агрессивно отреагировал на замечание по поводу его вкусов.
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Громко включил российскую музыку
Им оказался 26-летний местный житель. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, включил на полную громкость музыку в автомобиле своего товарища. Как говорят свидетели, это были песни российских исполнителей. Очевидно, именно это не понравилось 64-летнему прохожему. Он сделал замечание молодому человеку и настоял, чтобы он выключил музыку.
Тот в ответ начал избивать мужчину. Потерпевший получил травмы средней степени тяжести. Его пришлось госпитализировать.
Какова дальнейшая судьба фаната русской культуры
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в избиении. Кроме того, следователи настаивают на назначении ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста. Пока досудебное расследование еще продолжается. За совершенное молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.
Российские песни не впервые фигурируют в скандалах в Украине
- В Запорожье молодежь, слушавшая российскую музыку, агрессивно отреагировала на замечания военного. Видео перепалки попало в сеть.
- В Киевской области мужчина избил военную, которая выразила недовольство, что он вместе с друзьями в автомобиле громко включил песни оккупантов.
- На Киевщине в одном из кафе выгнали девушку, которая сделала замечание по поводу песни Лепса, которую пели посетители заведения.
- В Одессе продавец магазина громко слушала российскую музыку и огрызалась на замечания посетительницы. Видео просочилось в интернет.
- Напомним, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах.