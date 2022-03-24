Замечательные тренды: россияне выкладывают в соцсети еду и шокированы ценами

Россияне медленно начинают ощущать санкции не только в невозможности пользоваться сервисами и благами цивилизованного мира. Для них становится проблемой наполнить свой холодильник.

Граждане страны-оккупанта были убеждены, что их "вторая армия в мире" быстро захватит Украину, а санкции не повлияют на их жизнь. Мифы, в которые они верили, разрушаются с невероятной скоростью.

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Новый тренд

Граждане страны-агрессора неожиданно для себя выяснили, что их экономика такая же мощная, как и армия. Речь идет уже не о пользовании сервисами и покупке стоимостных вещей – проблемой становится поход в магазин за продуктами.

В сети россияне фотографируют продукты и указывают сумму, которую потратили на них. Им стоит сохранять эти фотографии с показателями и фиксировать новые – скоро с их помощью они смогут наглядно объяснить своим детям, что такое геометрическая прогрессия.

Новый тренд сети в России:

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