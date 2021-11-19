Поэтому в регионе активно начали расчищать проезжую часть. Дорожники обрабатывают ее специальными противогололедными материалами.

Обратите внимание Первый снег в украинских городах и в горах: где будет снежить дальше

На четырех перевалах Закарпатья работали 8 единиц техники. Сейчас там уже можно проезжать, хотя и техника находится в режиме дежурства.

Из-за быстрой реакции дорожников, пробок и дорожно-транспортных происшествий в регионе не зафиксировали.

Где именно выпал снег

С помощью техники снег, выпавший еще вчера, 18 ноября, убрали на таких перевалах:

Ужоцком;

Латирском;

Торунском;

Яблуницком.

Несмотря на работу техники и дорожников, водителям следует соблюдать осторожность. Ведь в горах прогнозируют слабый гололед. В Ужгороде, вероятно, будет туман с видимостью 200 – 500 метров, в некоторых районах города – до 100 метров.

О мокром снеге и скользкой дороге предупреждают также на трассе Киев – Чоп между селами Ивашковцы и Козева.

Заметим! В разных областях Украины замело снегом. Первые осадки накрыли Черниговщину, Сумы и Львовскую область.

Снег в Карпатах: главное

В Карпатах заснежило уже в конце сентября. На горе Поп Иван Черногорский температура опустилась до -6 градусов.

Уже в октябре вершины действительно занесло снегом. Там активно фиксируют "минусовые" температуры. Холоднее всего было 9 октября.

Горные спасатели сообщали о снеге уже и в ноябре.

Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала

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Перевалы Закарпатья припорошило первым снегом. 8 единиц техники работает на 4 перевалах Закарпатья. Ночью и под утро на дорогах – гололедица. Покрытие дорожники обрабатывают противогололедными материалами.

ДТП и пробок пока не зафиксировали. Припорошило и снегом, который убрала техника. Осадки были на Ужоцком, Латирском, Торунском и Яблуницком перевалах. В настоящее время проезд по всем перевалам обеспечен.

Техника находится в режиме дежурства. По данным закарпатских синоптиков, на большей части территории Закарпатской области, по Ужгороду ожидаются туманы видимостью 200 – 500 метров, кое-где до 100 метров. В горах местами слабый гололед. Водители, будьте внимательны на дорогах!