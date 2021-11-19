Тому в регіоні активно почали розчищати проїзну частину. Дорожники обробляють її спеціальними протиожеледними матеріалами.

Зверніть увагу Перший сніг в українських містах та у горах: де сніжитиме далі

На чотирьох перевалах Закарпаття працювали 8 одиниць техніки. Наразі там вже можна проїжджати, хоча й техніка перебуває в режимі чергування.

Через швидку реакцію дорожників, заторів та дорожньо-транспортних пригод у регіоні не зафіксували.

Де саме випав сніг

За допомогою техніки сніг, який випав ще вчора, 18 листопада, прибрали на таких перевалах:

Ужоцькому;

Латірському;

Торунському;

Яблуницькому.

Попри роботу техніки і дорожників, водіям варто бути обережними. Адже в горах прогнозують слабку ожеледицю. Водночас в Ужгороді, ймовірно, буде туман із видимістю 200 – 500 метрів, в деяких частинах місту – до 100 метрів.

Про мокрий сніг та слизьку дорогу попереджають також на трасі Київ – Чоп між селами Івашківці та Козьова.

Зауважимо! В різних областях України замело снігом. Перші опади накрили Чернігівщину, Суми та Львівську область.

Сніг в Карпатах: головне

У Карпатах засніжило вже наприкінці вересня. На горі Піп Іван Чорногірський температура опустилася до -6 градусів.

Вже у жовтні вершини справді занесло снігом. Там активно фіксують "мінусові" температури. Найхолодніше було 9 жовтня.

Гірські рятувальники повідомляли про сніг вже і в листопаді.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

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Перевали Закарпаття припорошило першим снігом. 8 одиниць техніки працює на 4 перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах – ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами.

ДТП та заторів наразі не зафіксували. Припорошило і снігом, який прибрала техніка. Опади були на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах. На цей час проїзд по всіх перевалах забезпечений.

Техніка перебуває в режимі чергування. За даними закарпатських синоптиків, на більшій частині території Закарпатської області, по Ужгороді очікуються тумани видимістю 200 – 500 метрів, подекуди до 100 метрів. В горах місцями слабка ожеледь. Водії, будьте уважні на дорогах!