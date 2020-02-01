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      Замена России: США готовы полностью обеспечить нефтью Беларусь

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      Соединенные штаты готовы полностью обеспечить нефтью Беларусь, — госсекретарь США / Jeff Chiu / AP

      Соединенные Штаты готовы на 100% обеспечить Беларусь энергоресурсами по конкурентным ценам. Сейчас из-за нефти между Беларусью и Россией разгорелся конфликт – стороны не могут достичь согласия в вопросе поставок.

      США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пише издание "БелТа".

      Знайте больше: Исторический визит Помпео в Беларусь: шутки о диктатуре и будущие отношения

      Помпео отметил, что обратиться в этом вопросе к США – "все, что нужно Беларуси".

      Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно – обратиться к нам,
      – заявил Помпео.

      Почему Россия и Беларусь спорят из-за нефти

      Ситуация с российской нефтью в Беларуси схожа с историей с российским газом в Украине. Контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

      • Александр Лукашенко даже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусского лидера возмущает предложение России покупать нефть по ценам выше мировых.

      Важно! 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с Путиным относительно новых контрактов, однако после этого поручил найти альтернативные источники сырья.

      • Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
      • Отметим, белорусский президент уже заявлял о желании привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми крупными конкурентами России на нефтяном рынке.
      • Однако эксперты допускают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.

      Смотрите также: Нас раком поставили: Лукашенко снова пожаловался на Россию из-за нефтяного конфликта – видео

      Однако в Беларусь 26 января поступила первая партия нефти из Норвегии после остановки поставок из России. Ранее белорусские нефтеперерабатывающие комплексы закупили 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: нефть Новости политики Новости России Новости Беларуси Новости США
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