Замена России: США готовы полностью обеспечить нефтью Беларусь
Соединенные Штаты готовы на 100% обеспечить Беларусь энергоресурсами по конкурентным ценам. Сейчас из-за нефти между Беларусью и Россией разгорелся конфликт – стороны не могут достичь согласия в вопросе поставок.
США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пише издание "БелТа".
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Помпео отметил, что обратиться в этом вопросе к США – "все, что нужно Беларуси".
Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно – обратиться к нам,
– заявил Помпео.
Почему Россия и Беларусь спорят из-за нефти
Ситуация с российской нефтью в Беларуси схожа с историей с российским газом в Украине. Контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны не могли прийти к согласию в ряде вопросов.
- Александр Лукашенко даже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусского лидера возмущает предложение России покупать нефть по ценам выше мировых.
Важно! 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с Путиным относительно новых контрактов, однако после этого поручил найти альтернативные источники сырья.
- Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
- Отметим, белорусский президент уже заявлял о желании привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми крупными конкурентами России на нефтяном рынке.
- Однако эксперты допускают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.
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Однако в Беларусь 26 января поступила первая партия нефти из Норвегии после остановки поставок из России. Ранее белорусские нефтеперерабатывающие комплексы закупили 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.