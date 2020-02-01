Замена России: США готовы полностью обеспечить нефтью Беларусь

Соединенные Штаты готовы на 100% обеспечить Беларусь энергоресурсами по конкурентным ценам. Сейчас из-за нефти между Беларусью и Россией разгорелся конфликт – стороны не могут достичь согласия в вопросе поставок.

США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пише издание "БелТа".

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Помпео отметил, что обратиться в этом вопросе к США – "все, что нужно Беларуси".

Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно – обратиться к нам,

– заявил Помпео.

Почему Россия и Беларусь спорят из-за нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси схожа с историей с российским газом в Украине. Контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

Александр Лукашенко даже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусского лидера возмущает предложение России покупать нефть по ценам выше мировых.

Важно! 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с Путиным относительно новых контрактов, однако после этого поручил найти альтернативные источники сырья.

Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.

Отметим, белорусский президент уже заявлял о желании привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми крупными конкурентами России на нефтяном рынке.

Однако эксперты допускают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.

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Однако в Беларусь 26 января поступила первая партия нефти из Норвегии после остановки поставок из России. Ранее белорусские нефтеперерабатывающие комплексы закупили 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.