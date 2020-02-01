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      Заміна Росії: США готові повністю забезпечити нафтою Білорусь

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      Сполучені штати готові повністю забезпечити нафтою Білорусь, — держсекретар США / Jeff Chiu / AP

      Сполучені Штати готові на 100% забезпечити Білорусь енергоресурсами за конкурентими цінами. Наразі через нафту між Білоруссю та Росією розгорівся конфлікт – сторони не можуть досягнути згоди у питанні постачання.

      США хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, про це заявив держсекретар США Майк Помпео після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише видання "БелТа".

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      Помпео зазначив, що звернутись у цьому питанні до Сполучених Штатів – "все, що потрібно Білорусі".

      Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно – звернутися до нас,
      – заявив Помпео.

      Чому Росія та Білорусь сперечаютьс через нафту

      Ситуація з російською нафтою у Білорусі схожа із історію з російським газом в Україні. Контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони не могли дійти згоди у низці питань.

      • Олександр Лукашенко навіть погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруського лідера обурює пропозиція Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.

      Важливо! 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі. Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з Путіним щодо нових контрактів, однак після цього доручив знайти альтернативні джерела сировини.

      • Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
      • Зазначимо, білоруський президент вже заявляв про бажання залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку.
      • Однак експерти допускають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

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      Однак до Білорусі 26 січня надійшла перша партія нафти з Норвегії після зупинки постачання з Росії. Раніше білоруські нафтопереробні комплекси закупили 80 тисяч тонн нафти у Норвегії.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини політики Новини Білорусі Новини Росії Нафта
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