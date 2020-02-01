Заміна Росії: США готові повністю забезпечити нафтою Білорусь

Сполучені Штати готові на 100% забезпечити Білорусь енергоресурсами за конкурентими цінами. Наразі через нафту між Білоруссю та Росією розгорівся конфлікт – сторони не можуть досягнути згоди у питанні постачання.

США хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, про це заявив держсекретар США Майк Помпео після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише видання "БелТа".

Знайте більше: Історичний візит Помпео в Білорусь: жарти про диктатуру і майбутні відносини

Помпео зазначив, що звернутись у цьому питанні до Сполучених Штатів – "все, що потрібно Білорусі".

Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно – звернутися до нас,

– заявив Помпео.

Чому Росія та Білорусь сперечаютьс через нафту

Ситуація з російською нафтою у Білорусі схожа із історію з російським газом в Україні. Контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони не могли дійти згоди у низці питань.

Олександр Лукашенко навіть погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруського лідера обурює пропозиція Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.

Важливо! 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі. Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з Путіним щодо нових контрактів, однак після цього доручив знайти альтернативні джерела сировини.

Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

Зазначимо, білоруський президент вже заявляв про бажання залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку.

Однак експерти допускають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

Дивіться також: Нас раком поставили: Лукашенко знову поскаржився на Росію через нафтовий конфлікт – відео

Однак до Білорусі 26 січня надійшла перша партія нафти з Норвегії після зупинки постачання з Росії. Раніше білоруські нафтопереробні комплекси закупили 80 тисяч тонн нафти у Норвегії.