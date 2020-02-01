Заміна Росії: США готові повністю забезпечити нафтою Білорусь
Сполучені Штати готові на 100% забезпечити Білорусь енергоресурсами за конкурентими цінами. Наразі через нафту між Білоруссю та Росією розгорівся конфлікт – сторони не можуть досягнути згоди у питанні постачання.
США хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, про це заявив держсекретар США Майк Помпео після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише видання "БелТа".
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Помпео зазначив, що звернутись у цьому питанні до Сполучених Штатів – "все, що потрібно Білорусі".
Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно – звернутися до нас,
– заявив Помпео.
Чому Росія та Білорусь сперечаютьс через нафту
Ситуація з російською нафтою у Білорусі схожа із історію з російським газом в Україні. Контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони не могли дійти згоди у низці питань.
- Олександр Лукашенко навіть погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруського лідера обурює пропозиція Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
Важливо! 3 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі. Лукашенко 30 та 31 грудня провів переговори телефоном з Путіним щодо нових контрактів, однак після цього доручив знайти альтернативні джерела сировини.
- Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
- Зазначимо, білоруський президент вже заявляв про бажання залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку.
- Однак експерти допускають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.
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Однак до Білорусі 26 січня надійшла перша партія нафти з Норвегії після зупинки постачання з Росії. Раніше білоруські нафтопереробні комплекси закупили 80 тисяч тонн нафти у Норвегії.
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