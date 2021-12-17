Заменила Железняка: Устинова стала главой фракции "Голос" в Раде

Александру Устинову избрали главой парламентской фракции "Голос". В этой должности она заменила Ярослава Железняка.

Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко на внеочередном заседании 17 декабря.

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Согласно статье 60 закона "О регламенте Верховной Рады" объявляю об избрании Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции "Голос". Заместителем главы избрана Клименко Юлия Леонидовна,

– сказал нардеп.

Руководитель партии Кира Рудык подошла к президиуму во время соответствующего объявления с целью задать Александру Корниенко вопросы. В то же время, первый вице-спикер сказал, что поговорит с ней после закрытия внеочередного заседания.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк позднее, во время брифинга спикера Руслана Стефанчука, заявил, что его замена в должности главы фракции "Голос" – это уголовное преступление.

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