Заменят на россиян: оккупанты будут массово увольнять часть "чиновников" на Донбассе
Российские оккупанты продолжают "реформы" на захваченной ими части Донбасса. Сергей Кириенко, который стал новым куратором от Кремля, собирается "коренным образом изменить подход" Москвы к квазиреспубликам.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в связи с тем, что Россия планирует аннексировать территорию Донбасса, в Кремле собираются уволить всех "чиновников" в ОРДЛО и заменить их кадрами из страны-агрессора. Первые приготовления к этому уже начались с увольнения "правительства" так называемой "ДНР".
Смотрите также Всех местных уволят: Россия готовит масштабную реформу "полиции" в ОРДЛО
Параллельно с этим захватчики отдали приказ ФСБшникам и работникам "МГБ" провести кадровые чистки среди всех действующих "чиновников" квазиреспублик. Официальный повод для этого – "борьба со шпионами".
На "чиновников" давят через родственников
- Недавно руководители всех "администраций" квазиобразований получили приказ донести до своих подчиненных новую директиву – чтобы у всех их родственников были "паспорта" так называемой "ДНР", а также российские документы.
- При этом у начальства оказался список со всеми данными родных "сотрудников", которые проживают на свободной от оккупации территории и, конечно, не имеют никаких сепаратистских "документов".
- Поскольку неисполнение приказа подразумевает увольнение, а работы в квазиреспублике нет вообще никакой, "чиновники" начали массово обзванивать своих родных.
- В разговорах они просят племянников, братьев, сестер и других родных вернуться в Донецкую область, чтобы получить фейковые бумажки и сохранить им "должность".
Понятно, что ни один сознательный человек, который в свое время сбежал из банановых республик, не собирается туда возвращаться. Тем более – ради сдачи украинского паспорта и почти стопроцентной дальнейшей мобилизации в захватнически-террористическое "войско". Понятно, что очередная попытка принудительной паспортизации людей, которые даже не живут на оккупированном Донбассе, претерпевает полное фиаско.
Скорее всего, определенное количество "чиновников", у чьих родственников нет аусвайсов, в квазиреспубликах показательно обвинят в "сотрудничестве с СБУ" путем передачи информации родным из Украины. Остальных – просто уволят, создав в ОРДО очередной кризис.
По всей вероятности, на руководящие должности, что освободились, сразу же назначат нужных Кириенко россиян, а жизнь на захваченном Россией Донбассе станет еще хуже. Ведь заместить работников ЗАГСов, центров занятости, коммунальных структур и так далее фактически не будет кем.
Нельзя исключать, что очередное искусственное ухудшение жизни в ОРДО является попыткой кремлевских кураторов снизить популярность гауляйтера Пушилина среди населения. Кроме того, российские спецслужбы смогут обвинить главаря террористов в том, что он "пригрел шпионов".
У Пушилина дела плохи
Между тем, "руководитель" недореспублики активно пиарится и делает вид, что контролирует ситуацию в "республике". На самом же деле с середины февраля Пушилин никогда не был столь зависим от мнений и приказов собственного руководства. Как бы он не надувал щеки и не старался выглядеть важным человеком, сейчас над предводителем так называемой "ДНР" висит дамоклов меч. Ведь многие в Москве хотят увольнения приспешника и полного перераспределения всех денежных потоков.
Кроме того, даже показательная поддержка главаря ОРДО населением, тает на глазах. Во время активной фазы войны Пушилин и все ветви власти показали себя максимально неэффективными даже для решения серьезных коммунальных проблем. Почти весь Донбасс сидит без воды, испытывает критическую нехватку лекарств и страдает от последствий 8-летнего разрушения экономики. И винят в этом люди не только Россию, но и персонально своего "лидера".