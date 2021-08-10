Заместитель мэра Николаева пытался сбежать из Украины из-за коррупционного скандала

Должностных лиц Николаевского городского совета уличили в хищении 27 миллионов гривен. Одного из фигурантов схемы задержали на границе с Венгрией.

Коррупционную схему разоблачили детективы НАБУ. Говорится о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

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Всего правоохранители подозревают в причастности к схеме 8 человек. Всем им инкриминируют совершение преступления по статье о завладении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Якобы когда в 2019 году департамент горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции площади, фигуранты обеспечили победу заранее определенному ООО, которое и выполнило работы. Однако, по результатам экспертизы, их провели по завышенным ценам. Поэтому местная община понесла убытки.

Кто фигурирует в деле:

заместитель городского головы Николаева;

первый заместитель директора одного из департаментов мэрии Николаева;

директора 6 частных компаний, среди них – действующий депутат горсовета Одессы.

Должностных лиц Николаевского городского совета и руководителей 2 компаний задержали. Решается вопрос о сообщении им подозрений. Другим фигурантам о них сообщили ранее.

Один из подозреваемых хотел сбежать из Украины

Следователи предполагают, что заместитель городского головы пытался покинуть территорию Украины. Его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе.

Мэра Николаева Александра Сенкевича вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.