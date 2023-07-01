В России умер бывший "заместитель прокурора" Крыма Андрей Фомин. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Подробности смерти гауляйтера
Инцидент произошел в Чебоксарах в субботу, 1 июня. Фомин участвовал в традиционном заплыве на Волге. Однако "бывший заместитель" Поклонской не смог переплыть реку. Он должен был проплыть 2 километра и 200 метров. На половине дистанции ему стало плохо. Вскоре Фомин утонул.
Стоит заметить, что приспешник Кремля принимал участие в подобных мероприятиях не впервые. Пока устанавливается, почему он стал чувствовать себя плохо в воде. По словам организаторов, все участники предоставляли справки от врачей и проходили утром перед заплывом дополнительный медосмотр.
Заплыв по Волге с участием гауляйтера из Крыма: видео
В России продолжают умирать чиновники
- В мае внезапно умер Петр Кучеренко. Он был заместителем министра науки и высшего образования России и мужем певицы Дианы Гурцкой. Ему стало плохо при возвращении из рабочей командировки из Кубы.
- А в июне в Новой Москве был убит депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич. Члена партии "Единая Россия" зарезали в собственном доме. Его супруге удалось выжить после ранений.