В России умер бывший "заместитель прокурора" Крыма Андрей Фомин. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Подробности смерти гауляйтера

Инцидент произошел в Чебоксарах в субботу, 1 июня. Фомин участвовал в традиционном заплыве на Волге. Однако "бывший заместитель" Поклонской не смог переплыть реку. Он должен был проплыть 2 километра и 200 метров. На половине дистанции ему стало плохо. Вскоре Фомин утонул.

Стоит заметить, что приспешник Кремля принимал участие в подобных мероприятиях не впервые. Пока устанавливается, почему он стал чувствовать себя плохо в воде. По словам организаторов, все участники предоставляли справки от врачей и проходили утром перед заплывом дополнительный медосмотр.

Заплыв по Волге с участием гауляйтера из Крыма: видео

В России продолжают умирать чиновники