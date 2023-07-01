У Росії помер колишній "заступник прокурора" Криму Андрій Фомін. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Подробиці смерти гауляйтера

Інцидент стався у Чебоксарах у суботу, 1 червня. Фомін брав участь у традиційному запливі на Волзі. Однак "колишній заступник" Поклонської не зміг переплисти річку. Він мав пропливти 2 кілометри та 200 метрів. На половині дистанції йому стало погано. Незабаром Фомін потонув.

Варто зауважити, що посіпака Кремля брав участь у подібних заходах не вперше. Наразі встановлюється, чому він став почуватися зле у воді. За словами організаторів, усі учасники надавали довідки від лікарів та проходили зранку перед запливом додатковий медогляд.

Заплив по Волзі за участю гауляйтера з Криму: відео

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