У Росії помер колишній "заступник прокурора" Криму Андрій Фомін. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Подробиці смерти гауляйтера
Інцидент стався у Чебоксарах у суботу, 1 червня. Фомін брав участь у традиційному запливі на Волзі. Однак "колишній заступник" Поклонської не зміг переплисти річку. Він мав пропливти 2 кілометри та 200 метрів. На половині дистанції йому стало погано. Незабаром Фомін потонув.
Варто зауважити, що посіпака Кремля брав участь у подібних заходах не вперше. Наразі встановлюється, чому він став почуватися зле у воді. За словами організаторів, усі учасники надавали довідки від лікарів та проходили зранку перед запливом додатковий медогляд.
Заплив по Волзі за участю гауляйтера з Криму: відео
У Росії продовжують вмирати чиновники
- У травні раптово помер Петро Кучеренко. Він був заступником міністра науки та вищої освіти Росії та чоловіком співачки Діани Гурцкої. Йому стало зле під час повернення з робочого відрядження з Куби.
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