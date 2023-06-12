Убийца находился в доме члена партии "Единая Россия" Александра Колодича. Об этом сообщают пропагандистские медиа России, передает 24 Канал.
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Кто убил российского депутата
Труп 58-летнего мужчины обнаружили в подвале его собственного дома. 55-летнюю женщину госпитализировали с ножевыми ранениями. Правоохранители задержали по подозрению двух садовников.
По официальной версии, между хозяином и одним из рабочих возник конфликт. Во время спора 39-летний работник взял нож и стал резать депутата. Жена услышала крики и прибежала. Тогда садовник напал и на нее. Следователи предполагают, что убийца закопал тело в подвале, а затем все рассказал собственному брату. Он пошел к сыну Колодича и сдал своего родственника.
Чем известен единоросс Колодич
В 2006 – 2011 годах он был депутатом Нефтеюганской думы. А в 2013 году Колодич стал депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа. Там он возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.
Во время пребывания на этой должности депутат-единоросс попал в коррупционный скандал. В 2016 году местные журналисты сделали о нем сюжет, в котором подконтрольные Колодичу компании обвинялись во взыскании с населения повышенных налогов и получении крупных дивидендов. Сам политик назвал это вбросом оппонентов, сделанным накануне выборов.
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