Как сообщает Служба безопасности Украины, совместно с Офисом Генерального прокурора была ликвидирована масштабная коррупционная схема, к которой причастен заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации.

Чиновник вымогал и получал взятки за заключение договоров на ремонт межобластных автомагистралей. Следователи выяснили, что фигурант установил так называемый "откат" в размере 5% от общей стоимости каждого контракта.

За эту сумму чиновник гарантировал подрядчикам подписание договоров с дорожно-строительными компаниями и выделение бюджетных средств.

СБУ задержала заместителя председателя Хмельницкой ОВА / Фото СБУ

К проведению незаконной деятельности он также привлек руководителя профильного государственного учреждения.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт договоренности чиновника с подрядчиком о передаче 1,1 миллиона гривен взятки и поэтапном перечислении этой суммы.

Участникам схемы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за получение и предложение неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование с целью установления возможной причастности других должностных лиц и представителей правоохранительных органов региона.