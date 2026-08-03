Як повідомляє Служба безпеки України, спільно з Офісом Генерального прокурора було ліквідовано масштабну корупційну схему, до якої причетний заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Чиновник вимагав та отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Слідчі з'ясували, що фігурант встановив так званий "відкат" у розмірі 5% від загальної вартості кожного контракту.

За цю суму посадовець гарантував підрядникам підписання договорів із дорожньо-будівельними компаніями та виділення бюджетних коштів.

СБУ затримала заступника голови Хмельницької ОВА / Фото СБУ

До проведення незаконної діяльності він також залучив керівника профільної державної установи.

Співробітники СБУ задокументували факт домовленості посадовця із підрядником про передачу 1,1 мільйона гривень хабаря та поетапне перерахування цієї суми.

Учасникам схеми повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за одержання та пропозицію неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення можливої причетності інших службовців та представників правоохоронних органів регіону.