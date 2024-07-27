Сертификаты на отдых и в Brocard: чиновницу Тернопольщины разоблачили на "необычных" взятках

Депутата Кременецкого городского совета на Тернопольщине разоблачили на "нестандартных" взятках. Так, женщина вместе с сообщниками организовала преступную схему на аренде коммунального имущества, а в вознаграждение брала сертификаты на отдых и в Brocard, а также сотни литров топлива.

Как ранее сообщали местное издание "Тернополяне", говорится о заместителе председателя Кременецкой РГА Виталия Кудлака – Аллу Злочевскую. Ее сообщниками были заместитель председателя Кременца, староста одной из общин и директор коммунального предприятия.

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Как сообщили правоохранители, депутат горсовета с сообщниками организовала преступную схему на аренде коммунального имущества. Женщина за сертификаты сети косметики и парфюмерии Brocard, а также отдых в отеле обещала бизнесменам помочь выиграть в тендерах.

Так, правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства взяток. В частности сообщники за вознаграждение в 5 тысяч долларов обещали предпринимателю из Кременца посодействовать в победе в тендере на аренду коммунального имущества. Известно, что бизнесмен планировал арендовать часть нежилого помещения, общая площадь которого составляла почти 3000 квадратных метров.

Депутат вместе с сообщниками заявляла, что деньги якобы будут направлены в бюджет города для его развития. Однако, когда бизнесмен передал 5 тысяч долларов, то у него начали требовать новые взятки.

Среди прочего, предприниматель предоставил злоумышленникам сотни литров горючего, сертификат на отдых в гостиничном комплексе и 160 000 гривен неправомерной выгоды для принятия положительного решения горсовета по зачислению стоимости проведенных предпринимателем ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы,

– добавили в полиции.

Когда бизнесмен принес очередной подарочный сертификат в Brocard на сумму 25 тысяч гривен, чиновницу удалось разоблачить и задержать. Сейчас ей сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения – содержание под стражей, с возможностью внесения залога в размере 240 тысяч гривен.

Сообщникам депутата также сообщили о подозрениях. Всем участникам схемы грозит до 10 лет лишения свободы.