Заместитель председателя КСУ Головатый – один из руководителей Венецианской комиссии
Источник:КСУ
Сергей Головатый, который является заместителем председателя Конституционного Суда Украины, избран членом бюро Венецианской комиссии. Туда, кроме украинца, входят еще 6 членов.
Информацию о приобщении Головатого к руководящему составу Венецианской комиссии сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.
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Головатый вошел в руководство Венецианской комиссии
11 декабря заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии, которое является ее главным руководящим органом,
– отметили в КСУ.
Там уточнили, что избрание состоялось на 129 пленарном заседании Венецианской комиссии.
Состав бюро комиссии: что известно
По уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят 7 членов: президент, три вице-президента и четыре других члена.
В настоящее время обновленный состав бюро такой:
- президент – представитель от Франции;
- три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии;
- четыре других члена – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины.
Что известно о Венецианской комиссии
Она была основана в 1990 году, после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических изменений.
Членами Венецианской Комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности, США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика). В общей сложности комиссия насчитывает 62 члена.
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