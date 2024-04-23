В России неожиданно задержали заместителя Шойгу

В России задержали заместителя министра обороны страны-агрессора Тимура Иванова. Песков открыто заявил, что Шойгу предупредили об этом действе заранее.

Представитель российского диктатора Песков заявил, что Путину уже доложили о задержании Тимура Иванова, а Сергея Шойгу заранее предупредили об этом. Стоит отметить, что причины задержания довольно необычные для российской верхушки.

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За что задержали Заместителя Шойгу

Следственный комитет России заявил, что Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки – часть 6 статьи 290 УК. Подробностей дела ведомство не привело. Учитывая статью, говорится о более чем одном миллионе рублей.

Также телеграм-каналы пишут, что сейчас оперативники "проводят следственные мероприятия" на даче Иванова в Дагестане.

Когда именно задержали Иванова – неизвестно. Еще днем 23 апреля он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу.

Пропагандисты со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что следствие будет добиваться его ареста. Кроме этого, вместе с Ивановым задержаны еще три человека.

Что известно о Тимуре Иванове

Тимур Иванов – один из важных участников команды Сергея Шойгу. Он занимает должность заместителя министра обороны России с 2016 года.

До этого он три года возглавлял АО "Оборонстрой", подчиненный минобороны страны-агрессора. Также он работал заместителем председателя правительства Московской области и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.

В минобороны Иванов занимался вопросами, связанными со строительством, среди всего он отвечал за создание главного храма вооруженных сил, парка "Патриот", космодрома "Восточный", а после полномасштабного вторжения в Украину – за проект по "восстановлению" разрушенного же самими россиянами оккупированного Мариуполя.

В 2023 году команда Навального в 2022 году нашла у Иванова недвижимость в Москве, Подмосковье и Тверской области на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Иванов находится под санкциями США с марта 2022 года, а под санкциями ЕС – с октября 2022 года.