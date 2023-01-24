После громкого скандала заместителя генпрокурора Симоненко уволили
24 января 2023, 10:08Читати новину українською
Утром 24 января стало известно об еще одном увольнении. На этот раз без должности остался заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора утром 24 января. По имеющимся данным, заявление на увольнение Симоненко подписал генеральный прокурор Андрей Костин.
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Симоненко уволился сам
В ведомстве отметили, что Симоненко подал заявление на увольнение по собственному желанию. А предшествовал этому решению скандал, о котором мы расскажем дальше.