После громкого скандала заместителя генпрокурора Симоненко уволили

Утром 24 января стало известно об еще одном увольнении. На этот раз без должности остался заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора утром 24 января. По имеющимся данным, заявление на увольнение Симоненко подписал генеральный прокурор Андрей Костин.

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Симоненко уволился сам

В ведомстве отметили, что Симоненко подал заявление на увольнение по собственному желанию. А предшествовал этому решению скандал, о котором мы расскажем дальше.