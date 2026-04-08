Вопрос о Крыме в Литве часто используют как проверку на пророссийскую позицию. Об этом сообщили в LRT.

Смотрите также Украина и Литва будут восстанавливать порты, поврежденные войной: что изменится для экспорта

Что известно о скандальном заместителе?

Галдикас во время интервью не смог точно определиться с тем, какой стране принадлежит полуостров Крым. Глава Минздрава заявила, что уже сообщила заместителю о его "предстоящем путешествии".

Мы направим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется поехать,

– отметила Якубаускене.

В издании отметили, что Галдикас сказал, что не понимает сути вопроса о Крыме, но в конце концов согласился, что территория полуострова принадлежит Украине.

Якубаускене не уточнила даты отставки Галдикаса и его будущих обязанностей в Украине. Он занял должность 16 марта по назначению партией "Заря Нямунаса", которая является частью правительственной коалиции.

Как Литва помогает Украине в войне против России?