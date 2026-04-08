Вопрос о Крыме в Литве часто используют как проверку на пророссийскую позицию. Об этом сообщили в LRT.
Что известно о скандальном заместителе?
Галдикас во время интервью не смог точно определиться с тем, какой стране принадлежит полуостров Крым. Глава Минздрава заявила, что уже сообщила заместителю о его "предстоящем путешествии".
Мы направим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется поехать,
– отметила Якубаускене.
В издании отметили, что Галдикас сказал, что не понимает сути вопроса о Крыме, но в конце концов согласился, что территория полуострова принадлежит Украине.
Якубаускене не уточнила даты отставки Галдикаса и его будущих обязанностей в Украине. Он занял должность 16 марта по назначению партией "Заря Нямунаса", которая является частью правительственной коалиции.
Как Литва помогает Украине в войне против России?
Литва предоставит Украине помощь в более 14,5 миллиона евро для восстановления инфраструктуры, разрушенной из-за российских обстрелов, в частности на проекты в образовательной сфере.
Средства пойдут на проекты, такие как "Украинские школы будущего" в Житомире, "Дети превыше всего" с реконструкцией детского дома в Боярке, реконструкцию школы "Зеленая роща" в Николаеве и модернизацию ДНК-лаборатории в Полтаве.
Недавно Литва также передала Украине 90 электрогенераторов для поддержки энергосистемы, которая пострадала от российских обстрелов. Общая стоимость оборудования превышает 2 миллиона евро.