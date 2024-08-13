Фигуранты дела о взятке мечтали, чтобы министра энергетики "взорвали": перехват аудио

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается заместитель министра энергетики Украины.

Еще на днях сотрудники СБУ и НАБУ задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке в полмиллиона долларов. Чиновника Минэнерго и его трех сообщников поймали "на горячем" сразу после получения третьего транша.

Смотрите также Экс-заместителю министра энергетики, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения

СБУ опубликовала новые доказательства по делу

В аудиоперехвате СБУ можно услышать очень интересный разговор между заместителем Министра энергетики Украины Александром Хейлом и его сообщниками.

Они обсуждают, как именно будут брать взятку в 500 тысяч долларов, как делить деньги, а еще мечтают о том, чтобы в командировке в Харьков было "взорвано" министра энергетики Украины, которого они обзывают нецензурными словами. "Министр едет в Харьков...может, там его взорвут?", – звучит во время разговора.

Перехват разговора сообщников: смотрите видео

К слову, ранее задержанный чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.