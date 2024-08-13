Ще днями співробітники СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі у пів мільйона доларів. Посадовця Міненерго та його трьох спільників спіймали "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.

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В аудіоперехопленні СБУ можна почути дуже цікаву розмову між заступником Міністра енергетики України Олександром Хейлом та його спільниками.

Вони обговорюють, як саме братимуть хабар у 500 тисяч доларів, як ділитимуть гроші, а ще мріють про те, щоб у відрядженні до Харкова було "підірвано" міністра енергетики України, якого вони обзивають нецензурними словами. "Міністр їде до Харкова...може, там його підірвуть?", – лунає під час розмови.

Перехоплення розмови спільників: дивіться відео

До слова, раніше затриманий чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.