Скандал с платьем спутницы замминистра Гарбарука: чиновника уволили

Заместителя министра образования Игоря Гарбарука уволили. Такое решение Кабмин принял 28 декабря. Накануне в сети разгорелся скандал из-за платья его спутницы Кристины Тишкун.

Гарбарук якобы сам написал заявление об уходе. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина.

К теме Спутница замминистра вызвала своим внешним видом фурор во Львове

Сам Гарбарук увольнение пока не прокомментировал.

Что этому предшествовало

Недавно, 24 декабря, из-за образа спутницы Гарбарука разгорелся скандал. Замминистра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовской области. Во Львовский горсовет с ним пришла Кристина Тишкун. Она была в черном платье с глубоким декольте. Некоторым пользователям сети такой образ показался неуместным.

Фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей

Девушка опубликовала фото из городского совета у себя в инстаграме. Однако впоследствии закрыла страницу из-за волны хейта. Сама девушка ответила на критику в комментариях: "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Сначала писали, что Тишкун – помощница чиновника, но потом выяснили, что она – юрист и просто сопровождала Гарбарука во время визита. Заместитель главы МОН Гарбарук отреагировал на хейт, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга. Оно начинается со строк: "Как устоишь, когда все против тебя".