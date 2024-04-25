Российский политтехнолог Аббас Галлямов сообщил 24 Каналу, что Тимур Иванов был крайне близким к Сергею Шойгу – почти его "кошельком". Он отвечал за оборудование, сооружения и застройки в оккупированном Мариуполе.

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Просто так в России не сажают

РосСМИ написали о том, что на самом деле Иванова обвиняют в госизмене. По их словам, никто не стал бы сажать Иванова просто за коррупцию, дело по которой следственный комитет разрабатывал еще в 2017 – 2018 годах.

Тогда Шойгу удалось заблокировать тему коррупции, что прекрасно демонстрирует их нравы. Если за человека, который попал в коррупционный скандал, ходатайствует член неформального путинского политбюро, тогда, значит, это вообще не коррупция,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

По его мнению, обвинения в госизмене означает, что шпионаж в России достиг серьезных масштабов. В этом смысле их действия, которые они совершали в отношении российских либералов в 1937 году, начали сбываться. Особенностью того года было то, что сажали не врагов, которых не осталось, а своих, которых объявляли врагами.

Шансы Шойгу падают

Тимур Иванов известен своей любовью к роскошному образу жизни и поездками на Лазурное побережье, поэтому чекисты накапливали злость к нему и сумели убедить Путина в госизмене Иванова.

Я не верю в госизмену на таком уровне, ведь нет мотивации менять режим у государства, которое дало тебе все. Эти люди могут вести интриги друг против друга, но точно не будут менять родину в пользу чего-то другого. Поэтому это подозрение является показательным и означает, что путинский режим возвращается к 1937 году,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что такие события в России происходят в момент, когда окончательно решается судьба будущего правительства. Арест – это индикатор того, что Шойгу в глазах Путина не является кем-то, кого надо беречь и уважать, и его шанс удержаться в правительстве теперь стремительно падает.

Путин ищет более эффективного воина

Также интересно, что сразу после того, как законопроект о помощи Украине от США, который висел в Конгрессе полгода и не двигался, наконец приняли, арестовывают сообщника Шойгу.

Возможно, Путин окончательно понял, что проскочить Шойгу не удастся и надо полностью менять структуру управления войсками. Потому что воевать с украинскими военными, когда те практически без оружия, еще можно, а вот в ситуации, когда у Украины появится это оружие (от западных партнеров – 24 Канал), нужно кого-то другого туда отправлять,

– сказал Галлямов.

Он считает, что эта история может быть связана с желанием Путина найти более эффективного военного, чем нынешнее руководство министерства обороны.

Евгений Пригожин казался именно таким эффективным военным, чем нынешнее руководство минобороны России. Поэтому Путин долгое время терпел все его выходки и скандалы и избавился от него уже только тогда, когда Пригожин уже практически начал разваливать систему из-за своих амбиций,

– подчеркнул политтехнолог.

Он подытожил, что окончательное решение о судьбе нынешнего руководства минобороны Путин принял именно потому, что у него появились новые кандидаты и более эффективные военные.

В Кремле не все хорошо