Коррупция в более 26 миллионов: заместителю мэра Николаева сообщили о подозрении

Заместитель мэра Николаева 10 августа пытался сбежать из Украины, но был задержан. НАБУ 11 августа сообщило ему о подозрении в завладении более 26,8 миллиона гривен.

Предварительно о подозрении сообщили еще нескольким должностным лицам, которые фигурируют в деле. Всего в коррупционной схеме подозревают 8 человек.

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НАБУ и САП сообщили чиновникам о подозрении

Генпрокурор подписала подозрение задержанному накануне заместителю Николаевского городского главы. НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило ему об этом.

Все из-за вероятного завладения более 26,8 миллиона гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева.

Также 10 августа о подозрении сообщили задержанным:

первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского горсовета;

2 руководителям частных компаний (один является депутатом Одесского горсовета).

. Их действия правоохранители квалифицировали по статьеЕсли вину по части 5 этой статьи докажут, то им грозит тюрьма на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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