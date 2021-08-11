Коррупция в более 26 миллионов: заместителю мэра Николаева сообщили о подозрении

11 августа 2021 , 14:31
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НАБУ

Заместитель мэра Николаева 10 августа пытался сбежать из Украины, но был задержан. НАБУ 11 августа сообщило ему о подозрении в завладении более 26,8 миллиона гривен.

Предварительно о подозрении сообщили еще нескольким должностным лицам, которые фигурируют в деле. Всего в коррупционной схеме подозревают 8 человек.

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НАБУ и САП сообщили чиновникам о подозрении

Генпрокурор подписала подозрение задержанному накануне заместителю Николаевского городского главы. НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило ему об этом.

Все из-за вероятного завладения более 26,8 миллиона гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева.

Также 10 августа о подозрении сообщили задержанным:

  • первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского горсовета;
  • 2 руководителям частных компаний (один является депутатом Одесского горсовета).
Справка. Их действия правоохранители квалифицировали по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если вину по части 5 этой статьи докажут, то им грозит тюрьма на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Что известно о коррупционном скандале в Николаеве

  • 10 августа заместитель мэра Николаева пытался сбежать из Украины. Его задержали на границе с Венгрией.
  • Все из-за вероятной причастности к коррупционной схеме при реконструкции Соборной площади в Одессе.
  • Следствие установило, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.
  • По версии следователей, заместитель мэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета в сговоре с 6 директорами компаний, обеспечили победу в тендере заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.
  • По результатам экспертизы, работы провели по завышенным ценам. Это нанесло ущерб местному бюджету на более чем 26,8 миллиона гривен.
Автор: Діана Квасневська