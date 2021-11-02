Заметили после приземления: в Германии в самолете умер пассажир с COVID-19

В Германии в самолете, вероятно, во время полета скончался пассажир с COVID-19. Мужчина летел сам, поэтому о смерти узнали только после посадки.

Предварительно известно, что умершему был 51 год. Об этом сообщает местная пресса.

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В Германии пассажир с COVID-19 скончался в самолете

Мужчина летел из Стамбула в Гамбург. Трагический рейс произошел еще в прошлую среду (речь идет о 27 октября – 24 канал). Однако рассказали о трагедии только в понедельник, 1 ноября.

51-летний мужчина "умер во время полета". Самолет приземлился в Гамбурге в прошлую среду около 13:00. Когда пассажиры высадились, нашли мужчину без признаков жизни,

– сообщило издание Spiegel.

Мужчина проживал на территории Шлезвиг-Гольштайн на севере Германии.

"Этот человек летел сам, он сидел у окна", – рассказали в полиции.

Там также добавили, что, вероятно, у него были закрыты глаза, поэтому смерть не заметили во время полета. То есть, все подумали, что он спит. Кроме того, пассажиры находились в масках.

Более того, пока известно, что:

мужчина, вероятно, раньше серьезно болел;

коронавирус обнаружили уже при предварительном осмотре тела;

полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета.

Ведь, согласно нынешним правилам полета из зоны повышенного риска (к ним относится Турция), погибший должен был показать негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или сертификат вакцинации.

Пока неизвестно, нужно ли пассажирам находиться в карантине.

Кратко о последних трагических инцидентах из-за COVID-19