Попередньо відомо, що померлому був 51 рік. Про це повідомляє місцева преса.
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У Німеччині пасажир з COVID-19 помер в літаку
Чоловік летів зі Стамбула до Гамбурга. Трагічний рейс відбувся ще минулої середи (мовиться про 27 жовтня – 24 канал). Проте розповіли про трагедію тільки у понеділок, 1 листопада.
51-річний чоловік "помер під час польоту". Літак приземлився в Гамбурзі минулої середи близько 13:00. Коли пасажири висадилися, знайшли чоловіка без ознак життя,
– повідомило видання Spiegel.
Чоловік жив на території Шлезвіґ-Гольштайн, що на півночі Німеччини.
"Ця людина летіла сама, він сидів біля вікна", – розповіли у поліції.
Там також додали, що, ймовірно, у нього були заплющені очі, тому смерть не помітили під час польоту. Тобто всі подумали, що він спить. Окрім того, пасажири перебували в масках.
Ба більше, наразі відомо, що:
- чоловік, ймовірно, раніше серйозно хворів;
- коронавірус виявили вже під час попереднього огляду тіла;
- поліція з'ясовує, як чоловік потрапив на борт літака.
Адже, згідно з нинішніми правилами польоту із зони підвищеного ризику (до них належить Туреччина), загиблий мав показати негативний ПЛР-тест, свідоцтво про одужання або сертифікат вакцинації.
Наразі невідомо, чи потрібно буде пасажирам перебувати в карантині.
Коротко про останні трагічні інциденти через COVID-19
- 25 жовтня у Рівному 57-річний пацієнт, у якого діагностували COVID-19, помер буквально на порозі міської лікарні. Його доставили до закладу вже у важкому стані.
- 30 жовтня у лікарні Житомира від ускладнень коронавірусу помер 52-річний Сергій Недашківський – ветеран АТО. Він підтримував вакцинацію від COVID-19, проте не встиг щепитись.
- Нещодавно у Хмельницькій інфекційній лікарні від COVID-19 померла вагітна жінка, яка була багатодітною матір'ю. Жінка була невакцинованою. У неї залишилось 11 дітей.