Попередньо відомо, що померлому був 51 рік. Про це повідомляє місцева преса.

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У Німеччині пасажир з COVID-19 помер в літаку

Чоловік летів зі Стамбула до Гамбурга. Трагічний рейс відбувся ще минулої середи (мовиться про 27 жовтня – 24 канал). Проте розповіли про трагедію тільки у понеділок, 1 листопада.

51-річний чоловік "помер під час польоту". Літак приземлився в Гамбурзі минулої середи близько 13:00. Коли пасажири висадилися, знайшли чоловіка без ознак життя,

– повідомило видання Spiegel.

Чоловік жив на території Шлезвіґ-Гольштайн, що на півночі Німеччини.

"Ця людина летіла сама, він сидів біля вікна", – розповіли у поліції.

Там також додали, що, ймовірно, у нього були заплющені очі, тому смерть не помітили під час польоту. Тобто всі подумали, що він спить. Окрім того, пасажири перебували в масках.

Ба більше, наразі відомо, що:

чоловік, ймовірно, раніше серйозно хворів;

коронавірус виявили вже під час попереднього огляду тіла;

поліція з'ясовує, як чоловік потрапив на борт літака.

Адже, згідно з нинішніми правилами польоту із зони підвищеного ризику (до них належить Туреччина), загиблий мав показати негативний ПЛР-тест, свідоцтво про одужання або сертифікат вакцинації.

Наразі невідомо, чи потрібно буде пасажирам перебувати в карантині.

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