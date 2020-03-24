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      В Італії від коронавірусу помер священник, який віддав свій респіратор молодшому пацієнту

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      В Італії від коронавірусу помер священник, який віддав свій респіратор молодшому пацієнту / bbc.com

      В італійській провінції Бергамо помер 72-річний священник. Він став відомим у країні після того, як віддав свій респіратор, подарований громадою церкви, молодшому пацієнту.

      Про смерть священника повідомили в лікарні муніципалітету Ловере, що в Бергамо, пише BBC.

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      Італійський священник, який віддав іншому пацієнту свій респіратор, подарований церковною громадою, помер,
      – йдеться в повідомленні.

      Мова йде про 72-річного священника Джузеппе Берарделлі. Раніше у лікарні він відмовився одягти захист, пожертвувавши його молодшому пацієнту.

      Жителі Казніґо – міста, де служив Берарделлі – аплодували, коли вулицями везли труну з тілом отця. Через карантинні обмеження церемонії поховання не організовували.

      Загалом від коронавірусу в Італії померли щонайменше 50 священників.

      Основне і про коронавірус в Італії

      • У країні вже другий поспіль день зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті.
      • Станом на 24 березня в Італії клінічно підтвердили майже 64 тисячі випадків недуги, понад 6 тисяч людей померли та майже 7,5 тисяч – одужали.
      • Жителям Італії заборонили походи на вулицю. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Релігія Жертви Коронавірус Covid-19
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