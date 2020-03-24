В Італії від коронавірусу помер священник, який віддав свій респіратор молодшому пацієнту

В італійській провінції Бергамо помер 72-річний священник. Він став відомим у країні після того, як віддав свій респіратор, подарований громадою церкви, молодшому пацієнту.

Про смерть священника повідомили в лікарні муніципалітету Ловере, що в Бергамо, пише BBC. Зверніть увагу Італійська акторка Лючія Бозе померла від коронавірусу Італійський священник, який віддав іншому пацієнту свій респіратор, подарований церковною громадою, помер,

– йдеться в повідомленні. Мова йде про 72-річного священника Джузеппе Берарделлі. Раніше у лікарні він відмовився одягти захист, пожертвувавши його молодшому пацієнту. Жителі Казніґо – міста, де служив Берарделлі – аплодували, коли вулицями везли труну з тілом отця. Через карантинні обмеження церемонії поховання не організовували. Загалом від коронавірусу в Італії померли щонайменше 50 священників. Основне і про коронавірус в Італії У країні вже другий поспіль день зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті.

та випадків смерті. Станом на 24 березня в Італії клінічно підтвердили майже 64 тисячі випадків недуги , понад 6 тисяч людей померли та майже 7,5 тисяч – одужали.

, понад 6 тисяч людей померли та майже 7,5 тисяч – одужали. Жителям Італії заборонили походи на вулицю. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.