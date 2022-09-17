400 килограммов тротила и минный шлагбаум: как оккупанты заминировали мост на въезде в Балаклею

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление по разным направлениям. После наших воинов над полной деоккупацией и разминированием городов работает полиция.

Президент Украины 8 сентября сообщил, что украинские военные освободили Балаклею в Харьковской области. В настоящее время над обезвреживанием мин в регионе работают взрывотехники.

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Минный шлагбаум от оккупантов

16 сентября на своем брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что захватчики заложили на въезде в Балаклею 400 килограммов тротила и установили минный шлагбаум.

Что такое "тротил" Тротил – это взрывчатое вещество. Чаще его используют для демонтажа металлических, бетонных или кирпичных конструкций. Вещество считается основным в снаряжении боеприпасов во время войны.

Источник: Тротил – это взрывчатое вещество. Чаще его используют для демонтажа металлических, бетонных или кирпичных конструкций. Вещество считается основным в снаряжении боеприпасов во время войны.Источник: сайт Carolchannings

Однако глава Нацполиции отметил, что взрывотехники обезвредили все опасные вещества и боеприпасы. Также он объяснил, как оккупанты хотели взорвать технику ВСУ.

Если переехать мост, там был так называемый "минный шлагбаум". Это когда противотанковые мины закопаны в траве для того, чтобы первый, кто будет проезжать, взорвался,

– сказал Клименко.

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Раньше люди в Балаклее рассказали, как выживали в оккупации. По их словам, работы в городе почти не было, а еды едва хватало.

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