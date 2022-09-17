Президент України 8 вересня повідомив, що українські військові звільнили Балаклію на Харківщині. Зараз над знешкодженням мін в регіоні працюють вибухотехніки.

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Мінний шлагбаум від окупантів

16 вересня на своєму брифінгу очільник Національної поліції України Ігор Клименко сказав, що загарбники заклали на в'їзді в Балаклію 400 кілограмів тротилу та встановили мінний шлагбаум.

Що таке "тротил" Тротил – це вибухова речовина. Найчастіше її використовують для демонтажу металевих, бетонних або цегляних конструкцій. Речовина вважається основною в спорядженні боєприпасів під час війни.



Джерело: Тротил – це вибухова речовина. Найчастіше її використовують для демонтажу металевих, бетонних або цегляних конструкцій. Речовина вважається основною в спорядженні боєприпасів під час війни.Джерело: сайт Carolchannings

Проте голова Нацполіції зазначив, що вибухотехніки знешкодили всі небезпечні речовини та боєприпаси. Також він пояснив, як окупанти хотіли підірвати техніку ЗСУ.

Якщо переїхати міст, там був так званий "мінний шлагбаум". Це коли протитанкові міни закопані в траві, для того щоб перший, хто буде проїжджати, підірвався,

– сказав Клименко.

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Раніше люди в Балаклії розповіли, як виживали в окупації. За їхніми словами, роботи в місті майже не було, а їжі ледве вистачало.

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