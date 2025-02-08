Россияне жалуются на попытку теракта: оккупантам волонтеры передали заминированные FPV-очки

Россияне жалуются на очередные "диверсии". Российских операторов FPV-дронов снабдили заминированными очками.

Они взрываются сразу при включении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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По крайней мере один раз заминированные очки могли сработать

Россияне жалуются, что вражеские диверсанты якобы совершили попытку массового террористического акта с использованием волонтеров. Говорят, что последние не знали, чем помогали своей армии.

Оккупанты сообщили уже о ряде случаев поставки заминированных FPV-очков "Skyzone" модели "Cobra" для управления дронами.

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Внутри обнаружили самодельные взрывные устройства с 10 – 15 граммами пластичного взрывчатого вещества, которые нашли под корпусами на месте кулера, рядом с виском. Если бы такие очки включили, то это привело бы к мгновенным летальным последствиям.

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Как отмечают в ОО "Украинский милитарный центр", чтобы обнаружить взрывчатку, нужно было снять внешний корпус гаджетов, а потому подозревают, что по крайней мере один раз такие очки уже сработали.

"Все коробки упакованы, но имеют неявные признаки вскрытия", – жалуются россияне.

Правда, всю заминированную партию помощи от российских волонтеров по дороге на фронт успели изъять.

Говорят, что этими случаями занимаются "компетентные органы".