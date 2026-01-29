Заминированные рации взрываются: что за новая тактика россиян и в чем угроза для военных и гражданских

Россияне минируют линию боевого соприкосновения рациями, которые подрываются при контакте с ними – такую информацию получил 24 Канал от военнослужащих. Это приманки, которые должны заинтересовывать украинских военных – враг подходит к убийствам с фантазией.

Аналогичные методы можно найти и в истории других войн, в частности в Афганистане, объясняет нам Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве. Это признак того, что война дошла до затяжной фазы.

Заминированные рации: о чем сообщают военные?

Собеседник среди военнослужащих подтвердил 24 Каналу, что говорится о новой тактике противника – дистанционное минирование путем сброса заминированных раций с дронов. Если раньше такие взрывные устройства маскировали, в частности, под шарики или другие мелкие объекты, то теперь их камуфлируют под радиостанции.



Заминированная рация / Фото источников 24 Канала

По его словам, взрывчатка встраивается непосредственно в корпус предмета, а детонация происходит во время прикосновения или попытки поднять находку. Расчет делается на человеческий фактор: военные или гражданские могут воспринять радиостанцию как трофей или потерянное средство связи.

Сброс таких устройств осуществляется с различных типов дронов. В частности, используются и дроны вроде Mavic, хотя они не являются основной платформой для таких операций. Существует несколько вариантов носителей, а сами сбросы происходят на дорогах, тропах или в местах вероятного передвижения людей.

Сейчас говорится скорее об общем предупреждении по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупантами.

Военнослужащий также обратил внимание, что дистанционное минирование применяется и в других сценариях. В частности, взрывные устройства могут сбрасывать вблизи тел погибших, рассчитывая на дальнейшую эвакуацию. В таких случаях зону дополнительно контролируют дронами.

Поэтому при подходе к телам сначала используют дистанционные средства – в частности, подъема "кошками", – и только после этого осуществляют непосредственный контакт.

Какие цели россиян и почему это не похоже на спецоперацию Израиля против "Хезболлы"?

Анатолий Храпчинский сравнивает сброс врагом раций с практиками времен афганской войны, когда минировали мелкие предметы - в частности канцелярию. По его словам, это признак перехода боевых действий в затяжную фазу, где все чаще применяют подобные средства. Он отмечает, что такие рации могут сбрасываться как с наземных платформ, так и с беспилотных летательных аппаратов.

Стоит также обратить внимание, что дроны типа "Гербера" и подобные им сначала запускались пустыми, а впоследствии начали использоваться с различной функциональной нагрузкой. Это коррелирует со свидетельствами военных о применении различных типов БПЛА для осуществления сбросов.

Особая опасность раций заключается именно в их привлекательности для военных: рация ассоциируется с возможностью прослушивания вражеских переговоров, поэтому инстинктивно возникает желание ее поднять.

В то же время Храпчинский предостерегает от прямого отождествления этой тактики со случаем взрывных пейджеров в Израиле. Та операция была значительно сложнее – требовала закупки устройств и их организованной доставки к террористам. В случае с рациями все значительно примитивнее: их просто сбрасывают, и они детонируют при контакте.

Интересно! 17 сентября 2024 года в Ливане начали массово взрываться около 5 000 пейджеров, что привело к гибели по меньшей мере 11 человек и ранению 3 000 – 4 000 человек, в том числе посла Ирана в Ливане, который потерял глаз. Пейджеры, произведенные тайваньской компанией Gold Apollo, были заказаны боевиками "Хезболлы". Предположительно, взрывы произошли из-за зашифрованного сообщения, которое активировало взрывчатку, вмонтированную в пейджеры. Ливан обвинил Израиль в этой атаке, назвав это "агрессией", тогда как израильские военные еще не комментировали инцидент. Больницы Ливана переполнены пострадавшими, более 500 человек потеряли зрение.



Израиль, как сообщалось, скрыл взрывчатку в пейджерах во время их поставки в Ливан, чтобы ударить по уязвимости "Хезболлы" в средствах связи, после ограничения использования мобильных телефонов лидером группировки. Израиль решил провести эту операцию из-за опасений разоблачения планов атаки. США были предупреждены об операции за несколько минут до ее реализации, но без подробных подробностей.

Кроме того, Храпчинский вспоминает и о наземных беспилотных устройствах - так называемых "ждунах", которые могут срабатывать при попытке снятия батареи: в момент контакта происходит детонация. По его словам, это создает угрозу не только для военных, но и для гражданского населения вблизи линии боевого соприкосновения.