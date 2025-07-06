Замкнула проводка: в Деснянской РГА назвали причины пожара в Киеве

В направлении Броваров 6 июля визуально наблюдается сильное задымление, жители слышали взрыв. Местные власти рассказали, что пожар не связан с военными действиями.

На месте пожара в Киеве обошлось без пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Деснянской РГА Киева Максима Бахматова.

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Почему произошел пожар в Деснянском районе Киева

Председатель Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов сообщил, что пожар на ТЭЦ-6 произошел не из-за прилета вражеского оружия. На энергообъекте, находящемся на Пуховской взорвалась цистерна со смазкой. Огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль,.

По словам Бахматова, возгорание вызвало короткое замыкание проводки в помещении охранника – именно оттуда огонь распространился по территории. На месте происшествия работали все ответственные службы.