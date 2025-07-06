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6 июля, 18:52
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Замкнула проводка: в Деснянской РГА назвали причины пожара в Киеве

Дарья Смородская
Основні тези
  • Пожар на ТЭЦ-6 в Киеве произошел из-за короткого замыкания проводки.
  • На территории взорвалась цистерна с маслом, но обошлось без пострадавших.

В направлении Броваров 6 июля визуально наблюдается сильное задымление, жители слышали взрыв. Местные власти рассказали, что пожар не связан с военными действиями.

На месте пожара в Киеве обошлось без пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Деснянской РГА Киева Максима Бахматова.

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Почему произошел пожар в Деснянском районе Киева

Председатель Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов сообщил, что пожар на ТЭЦ-6 произошел не из-за прилета вражеского оружия. На энергообъекте, находящемся на Пуховской взорвалась цистерна со смазкой. Огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль,.

По словам Бахматова, возгорание вызвало короткое замыкание проводки в помещении охранника – именно оттуда огонь распространился по территории. На месте происшествия работали все ответственные службы.

Напомним, вечером 6 июля жители Киева сообщили о масштабном пожаре в районе озера Алмазного. Возгорание произошло на открытой территории. Спасатели выяснили, что эпицентром пожара было бытовое помещение. К тушению огня привлекли 25 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание охватило 100 квадратных метров.


Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители. К счастью, пострадавших в результате пожара нет.