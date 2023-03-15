В России поймали замкомандира воинской части с килограммом наркотика
У "второй армии мира" снова проблемы. В этот раз в Подмосковье поймали с наркотиками замкомандира воинской части.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Как оказалось, военного поймали с килограммом мефедрона.
Обратите внимание В России все меньше наркоманов и зэков – они тысячами погибают в Украине, – волонтер
В Подмосковье поймали военного-наркомана
Как стало известно, правоохранители задержали заместителя командира роты по военно-политической работе воинской части 3419 в Балашихе с килограммом мефедрона.
Наркоманом оказался 34-летний Алексей Пласкунов, дослужившийся в Балашихе до капитана и ставший заместителем командира роты. Так, вместе со своим другом Рустамом Казумовым он взял у товарища из Росгвардии авто Lada Granta и уехал в Рязанскую область.
Машину Пласкунова остановила полиция и обнаружила в автомобиле почти килограмм наркотиков.
Что грозит российскому военному
В итоге Пласкунова и Казумова задержал спецназ. В настоящее время военное следствие приступило к проверке капитана Пласкунова на причастность к покушению на сбыт наркотиков.
Российские оккупанты ищут наркотики и коньяк своим командирам
Ранее СБУ перехватила разговор российского оккупанта с его "заей". Захватчик пытался найти наркотики и алкоголь для своих командиров.
Кстати, среди российских оккупантов, вторгшихся на территории Украины – полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности во вражеской армии и совершенно не скрывают своих "склонностей".
Более того, запрещенное вещество российским захватчикам завозят без укрывательств. Доказательства этого – в новом перехвате от СБУ.