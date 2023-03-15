Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Як виявилось, військового піймали з кілограмом мефедрону.

Зверніть увагу У Росії все менше наркоманів та зеків – вони тисячами гинуть в Україні, – волонтер

У Підмосков'ї піймали військового-наркомана

Як стало відомо, правоохоронці затримали заступника командира роти з військово-політичної роботи військової частини 3419 у Балашихі з кілограмом мефедрону.

Наркоманом виявився 34-річний Олексій Пласкунов, який дослужився в Балашихі до капітана і став заступником командира роти. Так, разом зі своїм другом Рустамом Казумовим він узяв у товариша з Росгвардії авто Lada Granta та поїхав до Рязанської області.

Машину Пласкунова зупинила поліція і виявила в авто майже кілограм наркотиків.

Що загрожує російському військовому

У підсумку Пласкунова і Казумова затримав спецназ. Наразі військове слідство розпочало перевірку капітана Пласкунова на причетність до замаху на збут наркотиків.

Російські окупанти шукають наркотики та коньяк своїм командирам

Раніше СБУ перехопила розмову російського окупанта з його "заєю". Загарбник намагався знайти наркотики та алкоголь для своїх командирів.

До речі, серед російських окупантів, які вторглися на території України, – повно наркоманів. Деякі з них обіймають керівні посади у ворожій армії та абсолютно не приховують своїх "уподобань".

Ба більше, заборонену речовину російським загарбникам завозять без жодних приховувань. Докази цього – у новому перехопленні від СБУ.