Россияне вечером 29 апреля ударили по Одессе, в результате чего вспыхнул Дворец студентов Одесской юридической академии. В народе его также прозвали "Замком Гарри Поттера", а также - "замком Кивалова".

Основанием для первого названия стала его изысканность, а второй – слухи о том, что этот замок является резиденцией экс-регионала Сергея Кивалова. К слову, он также был ранен во время вражеской атаки на Одессу. Почему корпус одесского университета прозвали "замком Кивалова" – рассказывает 24 Канал.

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Земельный вопрос

В апреле 2012 года Одесский городской совет передал в аренду частному Международному гуманитарному университету 6 земельных участков общей площадью 2,7 гектара земли. Особенностью этой земли является то, что она размещена у самого берега моря – на 8-й станции Фонтана. Именно на части этой территории появился "замок Гарри Поттера".

Формально "замок Гарри Поттера" предназначался для принятия официальных делегаций Международного гуманитарного университета. В свое время там показательно якобы разместили студентов на временное проживание. Однако учитывая его "помпезность" считалось, что этот корпус МГУ является резиденцией Сергея Кивалова – "замком Кивалова".

Здесь стоит вспомнить, что именно экс-регионал считается "покровителем" этого учебного заведения. Долгое время экс-регионал был ректором, а потом стал президентом – кем и остается до сих пор. Слухи особенно подкрепились после того, как появились фото дворца.

Визит Автомайдана

В 2015 году в "замок Кивалова" посетили активисты "Автомайдана" – они снесли ворота трактором и проникли во дворец. Так в сети появились фото и видео интерьера помещения. Так, внутри можно было заметить роскошную мебель, дорогую технику, а стены были украшены в "золотом" стиле. Кроме этого, там разместили даже сауну и бассейн, коллекцию дорогих спиртных напитков, бильярдный стол.

Кроме этого, активисты обнаружили там и предметы, указывающие на прямую причастность к зданию Сергея Кивалова. В частности, внутри удалось найти личные фото экс-регионала, а также картину в "пшонковском" стиле, где тот был изображен с многочисленными наградами.

Обстановка внутри "замка Кивалова": смотрите фото

Сразу после инцидента Кивалов в очередной раз заявил, что "Замок Гарри Поттера" – собственность МГУ. Также он утверждал, что университет планирует продать здание, поскольку его "очень дорого содержать" Наличие картин с его изображением нардеп связал с ремонтом дома.

Я делал ремонт у себя в квартире, завершил его. Там еще коробки стоят с вещами, с костюмами. Завершается ремонт, и через неделю я еду туда,

– отмечал он.

За аренду платили 1 гривну

Международный гуманитарный университет получил льготы на аренду земельных участков, на которых в конце концов появился "Замок Гарри Поттера". Льготная ставка составляла всего 1 гривну и действовала в 2012, 2014, а также с 2016 по 2019 годы – то есть в течение 6 лет.

Если бы не эта льготная ставка, то частный университет должен был бы платить ежегодно по 700 тысяч гривен. То есть за все время город недополучил около 4 миллионов 140 тысяч. Также стоит упомянуть и то, что по документам земли рекреационной зоны должны быть в свободном доступе, однако их обнесли забором.

Сейчас "Замок Кивалова" подчиняется Одесской юридической академии. Однако стоит отметить, что президентом и этого учебного заведения является Сергей Кивалов.